18 personer dræbt i masseskyderi på russisk skole

CNN skriver, at mindst 18 er dræbt og 50 såret i et formodet massedrab på en skole i byen Krech på Krim-halvøen

18 personer er dræbt i et masseskyderi på en erhvervsskole i byen Krech på Krim-halvøen.

Russiske myndigheder oplyste indledningsvist, at det kunne være et terror-angreb. Senere har efterforskerne trukket i land igen.

Ifølge nyhedsbureauet AP efterforsker myndighederne sagen som et massedrab frem for egentlig terror.

Udover de dræbte meldes mindst 50 personer såret.

Ifølge AP har skolelederen Olga Grebennikova desuden fortalt, at bevæbnede mænd trængte ind og begyndte at skyde på lærere og elever.

Det russiske medie Komsomolskaya Pravda citerer den studerende Semyon Gavrilov, som fortæller, at han var faldet i søvn under en forelæsning, da han vågnede op til lyden af skud. Han fortæller, at han så en ung mand med en riffel.

- Jeg låste døren og håbede, han ikke kunne høre mig, citerer avisen ham for at sige.

Ifølge russiske medier er hovedparten af de dræbte teenagere.

Den formodede gerningsmand er en 18-årig universitetsstuderende, melder de russiske myndigheder ifølge AP. Overvågningsbilleder ved skolen viser, at den unge mand Vladislav Roslyakov ankom til skolen og begyndte at åbne ild. Til sidst skulle gerningsmanden have taget livet af sig selv.

Det kom også frem tidligt, at der skulle være sket en eksplosion inde på skolen. Ifølge nyhedsbureauet AP har efterforskningen imidlertid vist, at alle ofre er dræbt af skud.

Byen Krech ligger lige ud til Sortehavet.

Vladimir Putins talsmand, Dmitry Peskov, udtaler ifølge nyhedsbureauet AP, at man nu undersøger det som et terrorangreb.

Selv betegner Putin hændelsen som en tragedie. Han fortæller ifølge AP, at de russiske myndigheder vil undersøge hændelsen og forsøge at finde frem til motiverne bag.

Rusland annekterede Krim-halvøen i 2014, hvilket har medført, at Europa og USA har indført sanktioner mod Rusland. Vestlige lande betragter derfor stadig Krim som en del af Ukraine.

