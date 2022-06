19 dømt i historisk terrorsag

Alle tiltalte på nær én er kendt skyldige i alle anklagepunkter i maratonretssag om jihadist-angreb i Paris den 13. november 2015, der omtales som et af de dødeligste terrorangreb i Europa.

I alt 20 personer var tiltalt i sagen - heraf seks in absentia.

130 mennesker blev dræbt, da en gruppe jihadister fra Islamisk Stat angreb forskellige mål i den franske hovedstad: det nationale stadion, barer og koncertstedet Bataclan. Mindst 351 blev såret.

Største retssag i fransk historie

Den omfattende retssag, der blev indledt den 8. september 2021, er den største i moderne fransk historie med 330 advokater, 300 vidner og 2500 sagsøgere. Til sagen blev der opført en specialbygget retssal.

Den eneste overlevende, som menes at have deltaget aktivt i angrebet - den 32-årige fransk-marokkaner Salah Abdeslam - er fundet skyldig i drab, drabsforsøg og relation til en terrororganisation.

Abdeslam, som i dag er 32 år, tog under angrebet sit selvmordsbælte af og flygtede tilbage til Bruxelles, hvor mange af ekstremisterne kom fra.

Han har fortalt i retten, at det gik op for ham, at han ikke ønskede at slå mennesker ihjel.

Loyalitetserklæringer til IS

Anklagemyndigheden siger, at hans våben ikke fungerede, og at han havde til hensigt at dræbe lige så mange som de øvrige i gruppen.

Under den lange retssag har Abdeslam også givet udtryk for forskellige holdninger. Han kom i begyndelsen med loyalitetserklæringer til Islamisk Stat samt trodsige og vrede udbrud vendt mod retssalen.

Men på et senere tidspunkt undskyldte han over ofrene og bad dem om at hade ham 'med beherskelse'.

Fem dommere er med i panelet, som har voteret et hemmeligt sted siden mandag.

En stor folkemængde var onsdag aften samlet uden for retsbygningen i det centrale Paris, hvor de i adskillige timer ventede på dommene.

Over en million stykker papir

Sagen er blevet efterforsket i en række lande, og der er over en million stykker papir i sagsakterne.

Seks af de i alt 20 anklagede er blevet tiltalt in absentia. Fem menes at være blevet dræbt i Syrien.

Overlevende fra angrebene og pårørende til de dræbte har rost retssagen som en vigtig proces, der har hjulpet dem til at leve videre.

- Når man deltager i retssagen, hører man alle de andres historie - deres lidelser, deres tab, siger David Fritz Goeppinger.

Han var på spillestedet Bataclan, da angriberne stormede ind og begyndt at dræbe så mange som muligt i det store lokale.

Arthur Denouveaux, som leder en gruppe for de overlevende, siger, at folk nu er parate til at få afsluttet den langvarige sag.

- Jeg er ikke så voldsomt interesseret i selve dommene og straffene. Det handler mest om at kunne sige, at nu er det forbi. Det er lagt bag os nu. Retssystemet har gjort dets arbejde, så nu kan vi komme videre.