19 personer omkommet i jordskred og oversvømmelser i Brasilien

Jordskred og oversvømmelser fra kraftige regnskyl har siden fredag dræbt 19 personer i den brasilianske delstat São Paulo.

Blandt de omkomne er syv børn, oplyser sikkerhedsmyndigheder.

Derudover er ni andre personer blevet kvæstet i regnskyllene. Fire personer er desuden meldt savnede.

Omkring 500 familier er blevet hjemløse på tværs af delstaten ifølge føderale myndigheder.

Siden december har kraftige regnskyl udløst dødelige oversvømmelser i det nordøstlige Brasilien. Det har truet med at forsinke høsten i dele af landet og kortvarigt fremtvunget et stop for minedriften i delstaten Minas Gerais.

Søndag fløj guvernøren i São Paulo, João Dória, over de oversvømmede områder og fortalte, at han havde bevilget, hvad der svarer til omkring 18,6 millioner kroner i nødhjælp til de berørte byer.

De hårdest ramte kommuner omkring São Paulos storbyområde er Aruja, Francisco Morato, Embu das Artes og Franco da Rocha.

Stormene forårsagede også skader i kommunerne Varzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Jau, Capivari, Monte Mor og Rafard. Det oplyser myndigheder.

Den føderale regering overvåger situationen, oplyser den i en erklæring fra Ministeriet for Regional Udvikling.