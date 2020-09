20 personer døde i flystyrt i Ukraine

Mindst 20 personer er omkommet, efter at et ukrainsk militærfly er styrtet.

Det oplyser Ukraines indenrigsministerium fredag aften ifølge nyhedsbureauet AFP.

Flyet styrtede i Kharkiv-regionen, som ligger i den østlige del af landet.

Ukraines luftvåben oplyser, at det er et fly af typen Antonov-26, som er styrtet. Det er et transportfly.

Om bord på flyet var besætning og kadetter.

Indenrigsministeriet oplyser, at der er 20 døde og to alvorligt tilskadekomne blandt de 24 passagerer, rapporterer AFP.

Ulykken skal være sket i forbindelse med landing, skriver det svenske nyhedsbureau TT.