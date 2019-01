200 mennesker savnes efter dæmningskollaps i Brasilien

En dæmning er brudt sammen ved en jernmine i Brasilien, og det kan have kostet mange mennesker livet.

Brandvæsnet siger, at det eftersøger omkring 200 mennesker. Mange af dem frygtes at være fanget af mudder, der er skyllet hen over et område i forbindelse med dæmningens kollaps.

Det siger brandvæsnet i en erklæring, der er udsendt fra styrkens hovedkvarter i byen Belo Horizonte, hovedstaden i delstaten Minas Gerais.

Mudderet fra dæmningen skyllede hen mod byen Brumadinho, hvor de mange mennesker også er savnet.

Området er nu svært tilgængeligt for redningsfolk, skriver nyhedsbureauet AFP.

Mudderet skyllede over veje, igennem landbrugsland, skov og krat og har beskadiget og ødelagt boliger.

Der er indsat helikoptere for at redde mennesker, der er fanget flere steder i mudderet.