2000 skal evakueres på Krim efter brand og mulige eksplosioner

En brand er onsdag morgen brudt ud ved et militært træningsanlæg i Kirovske-distriktet på Krim-halvøen, og 2000 mennesker skal evakueres.

Det oplyser den russisk indsatte guvernør i området.

Det er ikke fra russisk side oplyst, hvad der har forårsaget branden. Men nogle russiske medier rapporterer, at der har lydt eksplosioner i området. Det skriver AFP.

Billeder viser, at der stiger tyk sort røg fra stedet.

Det sker to dage efter, at den russiske Kertsjbro, der forbinder Rusland med Krim, blev angrebet, formentlig med to ukrainske droner. Det rev et brofag i stykker og har sinket trafikken.

Angrebet er de seneste to dage blevet besvaret med russiske droneangreb på havnebyen Odesa og andre byer i Ukraine.

Branden på Krim betyder, at omkring 2000 personer skal evakueres, fortæller guvernøren, Sergej Aksjonov, via beskedtjenesten Telegram.

- Der er planer om midlertidigt at evakuere beboerne i fire bebyggelser - det er mere end 2000 mennesker, siger Aksjonov.

Desuden er en motorvej blevet delvist spærret som følge af branden.

Krim-halvøen, der var en del af Ukraine, blev annekteret af Rusland i 2014.

Flere ukrainske medier skriver, at et depot med ammunition på basen står i flammer. Det samme skriver flere Telegram-kanaler, der sættes i forbindelse med russiske sikkerhedstjenester.

Ifølge kilderne er det et resultat af et ukrainsk luftangreb.

Reuters har ikke kunnet få bekræftet oplysningerne.