202 døde: Nu er mand bag Bali-bomber løsladt

Det har udløst både vrede og frygt, at en af mændene bag et dødeligt bombeangreb på den indonesiske ø Bali i 2002 er blevet løsladt.

Det skriver flere medier.

- At han er blevet løsladt, er latterligt, siger australske Peter Hughes, der er en af de overlevende fra angrebet, til det australske medie ABC.

Den løsladte mand, Umar Patek, har siddet fængslet for at fremstille de bomber, der blev brugt under angrebet og dræbte 202 mennesker.

88 af ofrene var fra Australien. Også tre danske kvinder blev dræbt.

I Australien har vicepremierminister Richard Marles kaldt løsladelsen for en svær dag for alle australiere. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Det er virkeligt svært for mange australiere - for alle australiere - at skulle høre om, at Umar Patek er blevet løsladt.

Annonce:

- Jeg tænker særligt på de familier, der har pårørende, der blev dræbt eller såret i bombeangrebene på Bali, siger Richard Marles.

Flere medlemmer af den islamistiske gruppe Jemaah Islamiyah er blevet dømt for angrebet. Gruppens overordnede mål er at skabe en islamisk stat ud af dele af Malaysia, Indonesien, Filippinerne og Singapore.

Umar Patek fik 20 års fængsel ved en retssag i 2012. Onsdag blev han prøveløsladt efter at have afsonet halvdelen af sin dom.

Det bekymrer blandt andre I Dewa Ketut Rudita Widya Putra, der har ar på begge arme efter at være blevet forbrændt under angrebet.

- Det kan da godt være, at han har udvist god opførsel i fængslet, men hvordan kan myndighederne garantere, at han ikke begår nye forbrydelser efter at være blevet løsladt, siger han til Reuters.

- Se bare på bombeangrebet i Bandung, tilføjer han.

Han henviser til et angreb, der torsdag skete i den indonesiske by Bandung.

Annonce:

En politibetjent blev dræbt i angrebet, og ti personer blev kvæstet. Manden bag havde tidligere afsonet en dom for et bombeangreb i 2017.

Løsladte Umar Patek skal indgå i et rehabiliteringsprogram frem til 2030.