22 er døde efter eksplosion på cubansk luksushotel

Dødstallet efter en kraftig eksplosion ved luksushotellet Saratoga i den cubanske hovedstad, Havana, er steget til 22, mens op mod 70 personer er sårede.

Det oplyser statslige medier i Cuba.

Han siger videre, at eksplosionen på det historiske hotel menes at være forårsaget af et gaslæk.

- Der er på ingen måde tale om en bombe eller et angreb, siger han til Reuters.

Den cubanske minister for turisme, Juan Carlos Garcia, siger, at der ikke er nogle udenlandske borgere, der er døde i ulykken ifølge de foreløbige meldinger.

Cubansk statsligt tv oplyser, at redningsarbejdet fortsat er i gang natten til lørdag dansk tid.

Eksplosionen har lagt flere af hotellets etager i ruiner. Det meste af facaden er væk, vinduer er knust, og biler, der holdt parkeret foran hotellet, er knust.

Hotellet, der ligger i en mere end 100 år gammel bygning, har været lukket, og det var kun personer, der arbejdede på stedet, der var inde i hotellet, da eksplosionen skete.

Det siger Roberto Enrique Calzadilla, en repræsentant for det firma, der driver hotellet, ifølge Reuters til cubansk statsligt tv.

Han fortæller, at hotellet skulle have åbnet igen en af de kommende dage, og at de, der arbejdede på stedet, var i gang med at forberede åbningen.

Calzadilla siger i lighed med præsidenten, at et gaslæk lader til at være årsag til eksplosionen.

- Håndværkerne var i gang med nogle reparationer og med at gøre klar til åbningen, og om morgenen var de i gang med at forsyne hotellet med gas, og det lader til, at et uheld har forårsaget en eksplosion, siger han.

En ansat på hotellet fortæller det lokale medie 14ymedio, at der har været gasflasker inde bygningen til svejsearbejde, mens man har været i gang med renoveringen.

Billeder viser omfattende skader på hotellet, som besøges af mange europæiske turister. Blandt hotellets mange berømte gæster er sangstjernerne Madonna og Beyonce.

Myndighederne frygter, at det, som er tilbage af bygningen, vil kollapse.

Hotellet ligger tæt på Revolutionspladsen i Havanas gamle bydel.

Eksplosionen lød midt på formiddagen lokal tid, og en skole lige i nærheden fik revet døre og vinduer af som følge af trykbølgen, skriver 14Ymedio.com.

Præsident Díaz-Canel har sammen med de øverste ministre i regeringen besøgt ulykkesstedet.

Hotel Saratoga har 96 værelser, to barer, to restauranter, en spa og et fitnesscenter. Det hører til i den absolutte dyre ende.