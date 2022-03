22 ukrainere har søgt asyl i Danmark siden russisk invasion

Der er foreløbigt registeret 22 asylansøgninger fra ukrainere i Danmark siden torsdag, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet tirsdag i et opslag på Twitter.

Det er den første opgørelse af den slags, siden Rusland invaderede Ukraine natten til torsdag.

Ministeriet oplyser, at optællingen inkluderer flere personer, der allerede opholdt sig i Danmark inden torsdag. Derudover er der tale om et foreløbigt tal, understreger ministeriet.

- Danmark vil hjælpe med humanitær støtte til Ukraine, vi vil hjælpe landene omkring Ukraine, og vi står også selv klar til at huse ukrainere i denne situation, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye i en skriftlig kommentar.

- Nogen er kommet hertil visumfrit, og indtil videre ser det ud til, at de fleste vælger at bo hos venner eller familie, mens kun et fåtal søger asyl.

- Men vi står klar til at huse folk på asylcentrene, hvis det bliver relevant, og så vil myndighederne selvfølgelig sørge for tag over hovedet, en seng at sove i og tre måltider om dagen.