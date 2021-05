23 dræbt: Intet vil blive gemt væk

Mindst 23 mennesker har indtil videre mistet livet i en voldsom katastrofe, der ramte i Mexico City mandag aften lokal tid.

Her kollapsede en bro, mens et metrotog kørte henover, og adskillige mennesker blev enten dræbt på stedet eller klemt inde i et metrotog. Over 70 personer er blevet indlagt på hospitalet efter ulykken.

Mens oprydnings- og redningsarbejdet stadig står på, kræver befolkningen svar på, hvordan katastrofen kunne ske på en strækning, der bliver brugt af tusindvis af mennesker hver eneste dag.

Og vreden er hurtigt blevet rettet mod Mexico Citys borgmester, Claudia Sheinbaum, og den tidligere borgmester og nuværende udenrigsminister, Marcelo Ebrard.

Det skriver New York Times.

Dels bliver Sheinbaum beskyldt for at være medvirkende til svigtende vedligehold af metroen, mens Ebrard, der var borgmester, da metrostrækningen blev bygget, er beskyldt for at være medvirkende til at byggeriet blev hastet igennem, og at der blev sjusket undervejs.

Begge ses ifølge New York Times som mulige fremtidige afløsere for den nuværende præsident, Andrés Manuel López Obrador.

Foto: Pedro Pardo/AFP/Ritzau Scanpix

Har krav på at kende sandheden

Netop Obrador lover, at sagen vil blive undersøgt til bunds.

- Intet vil blive gemt af vejen. Mexicos befolkning har krav på at kende hele sandheden, lød det på et pressemøde tidligere tirsdag.

Ifølge BBC lover præsidenten, at man hurtigt vil kaste lys over sagen.

- Vi kan ikke begynde at spekulere i hvis skyld det er, og vi kan ikke beskylde nogen for noget uden at have de rette beviser, lyder det fra præsidenten.

Ifølge BBC har der siden strækningens åbning i 2012 været bekymringer for, at metroen ikke er bygget efter de gældende standarder, og blandt andet et kraftigt jordskælv i 2017 har udløst skepsis i forhold til metroens robusthed. En frygt der altså kan have vist sig at være velbegrundet.

Børn blandt omkomne

De lokale myndigheder har endnu ikke oplyst identiteten på ofrene for katastrofen, men de har oplyst, at der er børn blandt ofrene.

Ud over de 23 bekræftede omkomne savnes fire fortsat.

Kæmpe kraner har efter ulykken hjulpet med at løfte de tonstunge metrovogne op fra vejbanen, som de styrtede ned på, i kampen for at lede efter overlevende.