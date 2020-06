23 personer er registreret døde med corona i Sverige

Yderligere 23 personer er tirsdag bekræftet døde med Covid-19 i Sverige. Dermed er i alt 4717 personer registreret døde med coronavirusset under pandemien.

- I alt får 568 patienter intensiv behandling for øjeblikket. Af dem har 96 Covid-19, siger Johanna Sandwall, som er kriseberedskabschef i Socialstyrelsen i Stockholm.

Statsepidemiolog Anders Tegnell siger, at der på de svenske intensivafdelinger udtrykkes støtte til hans antagelse om, at epidemien ikke er tiltagende i Sverige, da antallet af smittetilfælde fortsat falder.

- Vi har registreret et øget antal smittetilfælde i de seneste dage, men I kan se, at det beror på, at vi tester flere, siger han.

Tegnell siger, at der også er en faldende trend i antallet af dødsfald med corona.

Siden smitteudbruddet begyndte er i alt 45.924 personer bekræftet smittet i Sverige.

Tyske delstater har indført restriktioner for rejsende fra Sverige. Så der venter to ugers karantæne, hvis man ankommer fra Sverige. Det rapporterer tyske medier og sundhedsmyndigheder tirsdag ifølge TT.

De særlige restriktioner forklares med, at der registreres flere tilfælde af smitte i Sverige, mens der foretages stadig flere test i landet.

Det er blandt andet nordlige delstater som Mecklenburg-Vorpommern og Slesvig-Holsten, som advarer om, at rejsende fra Sverige nu omfattes af de særlige restriktioner. Men reglerne gælder også i Berlin.

Karantænereglerne betyder, at alle personer - også tyske statsborgere - som har været i Sverige efter indrejse i Tyskland skal blive på en fast adresse i to uger.

Desuden skal delstatsmyndighederne informeres.