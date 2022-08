24 millioner afghanere mangler hjælp

Mandag er det et år siden, at Taliban indtog Kabul og fik magten i Afghanistan.

Sammen med covid-19, tørke og flere naturkatastrofer, har det sidste år givet alvorlige problemer for de 38,93 millioner afghanere.

Ifølge velgørenhedsorganisationen Mission Øst får 92 procent af den afghanske befolkning ikke nok mad.

De afghanske børn er også alvorligt ramt af landets krise. Det fortæller generalsekretær i Unicef Danmark, Susanne Dahl.

- Det er et kæmpe tilbageslag, vi har set for de afghanske børn i det seneste år. Den humanitære katastrofe er noget af det værste, vi nogensinde har oplevet i Unicef, siger hun.

24,4 millioner afghanere har behov for humanitær bistand og beskyttelse - af dem næsten 13 millioner børn.

Over en million små børn er så alvorligt underernærede, at de er i livsfare, hvis ikke de får behandling ifølge Unicef.

Annonce:

Ifølge nødhjælpsorganisationen var næsten dobbelt så mange børn i juni i år i behandling for livstruende underernæring i forhold til juni sidste år.

- Vi taler om et samfund, som har været hårdt plaget af både naturkatastrofer, pandemi og forskellige ting oven i den her magtovertagelse. Afghanistans økonomi er stort set kollapset inden for det sidste halve år, siger Susanne Dahl.

Taliban havde også magten i Afghanistan mellem 1996 og 2001. De rykkede ind i regeringskontorerne i Kabul sidste år, og lovede en mindre restriktiv linje over for kvinder end sidst, de havde magten.

Men det har ikke holdt stik, fortæller Susanne Dahl.

- Afghanistan har som det eneste land i verden udelukket piger fra at tage en ungdomsuddannelse, og det er et kæmpe svigt af deres rettigheder med store, store konsekvenser for det liv, de drømmer om, siger hun.

Det får ikke kun alvorlige konsekvenser for pigerne, og deres muligheder for at leve det liv de drømmer om, men også for resten af Afghanistan, siger hun.

Annonce:

En analyse fra Unicef viser, at den afghanske økonomi kan miste op til 2,5 procent af landets årlige BNP, ved at holde pigerne ud af skolen.

Det er et afgørende øjeblik for en hel generation af afghanske børn, understreger Susanne Dahl.

Unicef hjælper blandt andet med at behandle underernærede børn i landet, vaccinere børn imod mæslinger og uddanne lærere.