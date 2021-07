25 biler fanget i nye oversvømmelser i Belgien

Et større område i den belgiske by Dinant er ramt af oversvømmelser, skriver den belgiske avis De Standaard ifølge det norske medie VG.

Ingen er meldt savnede, har byens viceborgmester oplyst til AP.

Vandet fosser gennem gaderne efter kraftig regn lørdag, og omkring 25 biler er blevet flyttet af vandmængderne, skriver mediet.

Videoer og billeder på sociale medier fra byen Dinant viser, hvordan bilerne bliver rykket rundt i det 1,5 meter dybe vand.

Robert Closset, der er den lokale viceborgmester, siger ifølge nyhedsbureauet AP, at brandmænd er blevet indkaldt for at håndtere oversvømmelserne.

- Jeg har boet her hele mit liv, men jeg har aldrig set noget lignende, siger han til AP.

Han beskriver oversvømmelserne som værre end de forrige.

Oversvømmelserne i Belgien har især ramt de provinserne Namur og Walloon Brabant, der er sydøst for hovedstaden Bruxelles.

Regionerne har allerede været hårdt ramt af oversvømmelserne de seneste dage, hvor 36 personer er døde og syv er meldt savnede, skriver AP.

I provinsen Liege, der led under oversvømmelser i sidste uge, har de lokale myndigheder sagt, at de ikke venter, at floderne flyder over markant i løbet af weekenden. Dermed vurderer myndighederne, at en evakuering af området ikke er nødvendig på nuværende tidspunkt.

Myndighederne i Walloon har planer om en hjælpepakke til genopbygning på to milliarder euro. Borgere, der akut står i en krisesituation, inden forsikringsselskaberne tager over, kan få rentefri lån på 2500 euro svarende til knap 19.000 danske kroner til at dække basale behov.

Der har de seneste dage været massive oversvømmelser Tyskland, Belgien og Holland forårsaget af ekstrem regn. Dødstallet i de tre lande har den seneste uge oversteget 210.