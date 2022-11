252 personer har mistet livet efter jordskælv i Indonesien

Et jordskælv, der mandag ramte den indonesiske ø Java, har kostet mindst 252 personer livet og kvæstet yderligere 377 personer.

Det oplyser den lokale regering tirsdag i et opslag på Instagram.

Her lyder det også, at 31 personer fortsat er savnet. 7060 personer har mistet deres hjem som følge af katastrofen.

Det var et jordskælv med en beregnet styrke på 5,6, der mandag ramte byen Cianjur på hovedøen Java. Dødstallet er det seneste døgn steget løbende, og der er samtidig meldinger om omfattende ødelæggelser.

Redningsfolk har arbejdet intenst på at redde folk ud fra sammenstyrtede bygninger. Der er blandt andet blevet brugt motorsave og gravemaskiner for at fjerne og trænge igennem væltede træer og murbrokker.

Blandt redningsarbejderne er 34-årige Dimas Reviansyah.

- Jeg har ikke sovet overhovedet siden i går. Men jeg bliver nødt til at fortsætte, for der er stadig ofre, der ikke er blevet fundet, siger han.

Indonesiens præsident, Joko Widodo, har tirsdag besøgt det ramte område.

- På mine egne vegne og på vegne af regering vil jeg gerne udtrykke mine dybeste kondolencer, lyder det fra præsidenten.

Han har samtidig opfordret krise- og redningsorganisationer til at 'mobilisere deres personale' og prioritere evakueringen af ofre.

Skælvets størrelse på 5,6 er ikke umiddelbart i den mest voldsomme kategori. Jordskælvs konsekvenser afhænger dog også meget af, hvor epicentret ligger - eksempelvis om det er i vandet eller på landjorden.

Mandagens skælv ramte relativt overfladisk på landjorden.

Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse, der monitorerer jordskælv globalt, betegner jordskælv med en styrke på omkring 6 som et moderat jordskælv, der typisk kan forårsage materiel skade.

Jordskælv med en styrke på omkring 7 betragtes som store jordskælv, der både kan koste menneskeliv og forårsage store ødelæggelser.

Alle jordskælv med en styrke på over 8 betragtes som svært ødelæggende med både voldsom materiel skade og mange ofre.

Der er kun registreret fem jordskælv med en styrke på 9 eller mere i historien. Det kraftigste var på 9,5 i Chile i 1960.