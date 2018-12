27-årig IS-kvinde anklaget: Lod familiens 'slavepige' dø på gaden

Hun går alene under navnet Jennifer W. i det tyske anklageskrift mod hende. Men kvinden bag aliaset er mistænkt for at have udført grusomme handlinger som glødende tilhænger af Islamisk Stat i Irak, hvilket Tyskland vil straffe hende hårdt for.

Den nu 27-årige kvinde rejste ifølge anklageskriftet i slutningen af august 2014 til Irak via Tyrkiet og Syrien. Her blev hun en del af den hårde kerne i terrororganisationen IS og havde i en periode som opgave at overvåge andre kvinder i byerne Fallujah og Mosul.

Se også: Dansk skuespiller om terrorisme: Det har intet med islam at gøre

Smed pige på gaden

Hun blev udstyret med en pistol, et AK-47-gevær og en vest med sprængstoffer, som hun havde på sig, når hun tjekkede, om andre kvinder opførte sig ordentligt og dækkede kroppen efter de islamiske normer. Lønnen for det 'arbejde' var mellem 70 og 100 dollars om måneden.

I sommeren 2015 købte hun sammen med sin mand en femårig pige, der var blevet taget til fange af IS. Pigen blev brugt som slave i familiens husholdning, men da hun blev syg, smed manden pigen ud på gaden, hvor hun senere døde af tørst og sult. Ifølge anklageskriftet gjorde Jennifer W. intet for at hjælpe den døende pige.

Se også: Rapport: USA's krig mod terror har dræbt 500.000 mennesker

Fanget i Tyrkiet

Selvom den anklagede var en loyal IS-kriger, blev forholdene i Irak tilsyneladende for ubehagelige, så i slutningen af januar 2016 flygtede hun tilbage mod Europa. Her forsøgte hun at få nye papirer på den tyske ambassade i Ankara, hvor hun kort efter blev anholdt af tyrkisk politi og udleveret.

Der har dog ikke været beviser nok mod hende før i år, hvor hun 29. juni blev anholdt, da hun var på vej til Syrien for at føre hellig krig der.

Det er uvist, hvor kvindens mand opholder sig, og om han fortsat er i live. Manden er ikke tysk statsborger, som hun er.

Se også: Ekspert om morderisk IS-boss: Jihad-Sally overlevede luftangreb