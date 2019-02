29 syriske børn døde under flugt fra IS

Mindst 29 syriske børn, deriblandt spædbørn, er døde under flugt fra IS i de seneste uger. Det oplyser FNs højkommissær for flygtninge, Andrej Mahecic, i Genève.

Han siger, at børnene døde af underernæring og kulde.

Ifølge FN's flygtningeorgan, UNHCR, er omkring 10.000 mennesker flygtet fra det sidste område, som IS kontrollerer ved grænsen til Irak.

WHO siger, at situationen er kritisk for 33.000.

Flygtningene er kommet til Irak og er nået frem til teltlejren al-Hol i den nordøstlige provins Hasaka. Det har ført til, at antallet af flygtninge i lejren på kort tid er steget til 23.000.

UNHCR har optrappet en hjælpeindsats for at kunne klare de akutte behov for hjælp i teltlejren.

Mange af flygtningene i al-Hol har vandret til fods i dagevis efter at være flygtet fra kampe i Deir al-Zor i det østlige Syrien.

Den kurdiskledede milits Syriens Demokratiske Styrker (SDF) har erobret store områder fra IS de seneste måneder. De tilbageværende IS-styrker er isoleret i en lille lomme ved grænsen til Irak.

Islamisk Stat havde tidligere kontrol over store dele af både Irak og Syrien. Den ekstremistiske gruppe tog kontrol over cirka en tredjedel af Irak i 2014 - blandt andet storbyen Mosul.

