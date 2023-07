30 nye skibe i år skal modernisere den russiske flåde

Den russiske flåde kan se frem til 30 nye skibe i år.

Det sagde den russiske præsident, Vladimir Putin, søndag formiddag i anledning af en militærparade i storbyen Sankt Petersborg.

45 skibe, ubåde og andre fartøjer deltog til vands, mens omkring 3000 flådeansatte deltog til lands i paraden, som er en årlig begivenhed.

Rusland 'styrker konsekvent vores flåde', sagde Putin.

- Alene i år bliver 30 skibe af forskellige typer føjet til flåden, lød det ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Hvilke typer af skibe, der er tale om, fremgår ikke.

Anders Puck Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet med speciale i Rusland og maritime operationer, vurderer, at antallet er på niveau med det, man kan forvente af Rusland.

- Rusland er i gang med en omstilling. Landet har mange gamle skibe, der skal udskiftes, og de har ikke været hurtige nok til producere skibe, der skal erstatte dem, de sender på pension, siger han.

Ifølge militæranalytikeren råder Rusland samlet set over knap 300 skibe.

- Men der tæller man rub og stub inklusive småfartøjer, som de har mange af, siger Anders Puck Nielsen.

- Landet er i gang med en bevægelse, hvor det går fra at have den store sovjetiske flåde, der kunne operere over hele verden, til i højere grad at få en flåde, der kun opererer i lokale områder.

I sin tale fremhævede Putin selv et fartøj ved navn 'Mercury'.

'Mercury' er en korvet, der er et hurtigtgående, letbevæbnet krigsskib beregnet til kystbevogtning og ubådsbekæmpelse.

- Han talte om, hvordan navnet symboliserer den russiske flådes heltemod og pligtfølelse, siger Anders Puck Nielsen.

Uden at nævne Ukraine, som Rusland invaderede i februar 2022 og nu på andet år fører krig mod, hyldede Putin de 'modige besætninger på skibe og ubåde'.

- I Ruslands navn giver vores sømænd al deres styrke, viser ægte heltemod og kæmper tappert ligesom vores store forfædre, sagde den russiske præsident.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har den russiske flåde spillet en vigtig rolle i Ruslands angreb på Ukraine med krydsermissiler affyret fra skibe og ubåde.

Under paraden stod Putin flankeret af en række afrikanske ledere.

Ifølge militæranalytikeren var det for at sende et signal om, at Rusland stadig har venner ude i verden, og at man slet ikke er isoleret.

- At man er i stand til at holde en parade på trods af krigen, sender et budskab om, at Rusland har styr på situationen, siger han.

- Flåden spiller en birolle i Ukraine, så mest af alt handler det om, at Rusland ønsker at sende et billede af normalitet.