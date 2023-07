31 evakueres fra jordskred i Norge - fortsat risiko i området

Kraftig regn har ført til oversvømmelser og jordskred ved Romsdalsfjorden nær Molde i Norge.

I alt 31 personer er blevet evakueret efter flere jordskred søndag i Vistdalen.

Det oplyser Hans Kristian Lundgreen, indsatslederen for politidistriktet i Møre og Romsdal, til norsk TV 2 ifølge nyhedsbureauet NTB.

To personer er kommet til skade i jordskreddene. Den ene af dem er blevet bragt med ambulance til hospitalet med skader på sin hånd.

Tæt på Vistdalen i landsbyen Eidsvåg er over 20 personer blevet evakueret, efter at en elv gik over sine bredder. Her blev blandt andet et hotel oversvømmet. Også boliger er evakueret.

I forbindelse med jordskreddene blev en hytte eller et bådehus taget med af jordmasserne ifølge Hans Kristian Lundgreen. Bygningen er blevet revet med ud på en fjord og driver rundt.

12 huse meldes påvirket af jordskreddene. Det er uvist, hvor store skader de har.

Politiet har sendt et varsel ud om risiko for flere jordskred.

- Besøg ikke Vistdal-området. Hvis du befinder dig i området, så søg sikker grund. Hvis du er i umiddelbar livsfare, så ring 112, skriver politiet ifølge NTB.

Over 70 personer - blandt andet fra hjælpeorganisationer - bidrager til indsatsen på stedet.

19-årige Leif Richard Fredvig-Erichsen fortæller til det norske medie VG, at han var på besøg hos sin søster, da han oplevede jordskreddet på nært hold.

- Det var skræmmende. Vi sad bare i stuen. Så ser vi pludselig jordskreddet på den ene side af fjeldet, siger han.

De evakuerede fra jordskreddene flyttes til Molde, hvor de skal overnatte på hoteller.

Ved 19.30-tiden oplyste politiet til VG, at ingen er meldt savnede. Men der arbejdes på at 'fastslå det med sikkerhed'.

Den første melding fra politiet om jordskreddene kom klokken 17.35.

Vidner melder til VG om i alt tre større skred i området.