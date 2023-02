32 fanger er tilbage på Guantanamo efter ny hjemsendelse

USA har overført to brødre fra Guantanamo-militærfængslet i Cuba til Pakistan.

Dermed er det samlede antal fanger i den berygtede lejr nede på 32.

Det oplyser USA's forsvarsministerium, Pentagon, fredag dansk tid.

Fangelejren blev etableret under præsident George W. Bush.

Den skulle huse udlændinge mistænkt for terror som led i Bushs 'krig mod terror', der fulgte i kølvandet på angrebene mod USA den 11. september 2001.

På et tidspunkt sad omkring 800 fanger indespærret i lejren. Der var 40 tilbage i lejren, da Joe Biden blevet taget i ed som præsident i 2021.

Biden har sagt, at han håber på at lukke lejren. Men præsidentens målsætning står blandt andet med den udfordring, at den føderale regering ifølge loven ikke blot kan overføre indsatte til fængsler på det amerikanske fastland.

Torsdag meddelte det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, at brødrene Abdul Rabbani og Mohammed Rabbani var blevet hjemsendt til Pakistan.

Begge blev anholdt i 2002 og havde ifølge Pentagons hjemmeside tilknytning til al-Qaeda.

- USA sætter pris på den pakistanske regerings samt andre partneres villighed til at støtte USA's fortsatte forsøg på at reducere antallet af indsatte på ansvarlig vis og i sidste ende lukke Guantanamo Bay, skriver Pentagon i en meddelelse.

Menneskerettighedsgrupper har gennem mange år kritiseret Guantanamo-lejren skarpt. Beskyldninger har blandt andet lydt, at der blev anvendt afhøringsteknikker, som svarede til tortur.

Den militante organisation al-Qaeda blev grundlagt af Osama bin Laden og har stået bag en række anslag mod civile i Vesten.

Af de 32 tilbageværende fanger i Guantanamo er 18 ifølge Pentagon berettiget til at blive overført til andre steder.