35 migranter frygtes omkommet i forlis ud for Libyen

Samtlige 35 migranter om bord på en mindre båd frygtes omkommet i et forlis ud for Libyens kyst.

Det oplyser Den Internationale Organisation for Migration (IOM).

Seks lig er fundet i havet. 29 andre savnes og formodes at være omkommet.

Libyen er sammen med Tunesien de to lande i Nordafrika, hvorfra det største antal afrikanske migranter sejler ud på den farefulde tur over Middelhavet.

I de seneste måneder har der været flere meldinger om forlis med dødelig udgang.

Den seneste ulykke skete ifølge IOM fredag ud for den libyske by Sabratha, hvorfra mange både med afrikanske migranter stævner ud i forsøg på at nå frem til Europa og slippe væk fra fattigdom og væbnede konflikter.

Det er uvist, hvad der fik båden med de 35 personer til at kæntre. Tragedien var det andet forlis i den forgangne uge ud for Libyens kyst.

Tirsdag kæntrede en træbåd med mindst 20 personer om bord ud for kysten ved byen Sorman i det vestlige Libyen. To migranter blev reddet i live, mens de øvrige mindst 18 personer blev erklæret for døde, oplyste IOM.

I alt menes de to forlis således at have kostet 53 migranter livet.

Fra 1. januar til 11. april er mindst 476 migranter omkommet i forlis med både, der fra Libyen forsøgte at krydse Middelhavet. Det oplyser IOM ifølge nyhedsbureauet AP.

Migranterne bliver af menneskesmuglere ofte sendt afsted i både, der ikke er udstyret til den farefulde færd til havs.

En anden risiko for migranterne er at blive opdaget af den libyske kystvagt og sendt tilbage til Libyen.

Her bliver mange migranter - også kvinder og børn - ifølge menneskerettighedsgrupper tilbageholdt under usle forhold og risikerer at blive udsat for vold og pengeafpresning, skriver AP.