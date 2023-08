36 mister livet i skovbrande på Hawaii: Det er som en apokalypse

Mindst 36 personer har mistet livet i skovbrande, der raserer den hawaiianske ø Maui.

Det oplyser de lokale myndigheder i en udtalelse onsdag aften lokal tid, hvilket er torsdag formiddag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Præsident Joe Biden har deklareret det en 'kæmpe katastrofe', skriver BBC.

Det lyder fra Maui County på Facebook, at der er tre aktive brande i gang.

Det meste af den historiske by Lahaina, som ligger på den vestlige del af Maui, er blevet opslugt af flammerne. Ifølge brandmænd er der sket omfattende ødelæggelser på byen, dens havn og de omkringliggende områder.

Der er også sket store ødelæggelser i mange boligområder på den vestlige side af øen, som nu nærmest er helt afskåret. Kun én motorvej er åben.

- Vi har netop oplevet den værste katastrofe, jeg nogensinde har set. Hele Lahaina er brændt helt ned. Det er som en apokalypse, siger Mason Jarvi, der bor i Lahaina, men er sluppet derfra.

Mason Jarvi har vist Reuters billeder, han har taget af ødelæggelserne. Reuters' journalist har også set Mason Jarvis brandsår, som han har fået på benene af at cykle gennem flammerne for at redde sin hund.

Luftfotos viser søjler af røg, der stiger op fra Lahaina. Byen er Mauis største turistdestination.

- Det er som et område, der er blevet bombet. Det ligner en krigszone, siger helikopterpilot Richard Olsten ifølge lokalmediet Hawaii News Now.

Brandene er ifølge myndighederne blevet forstærket af vind fra en orkan langt væk.

Nogle mennesker var onsdag tvunget til at hoppe i havet for at undslippe røg og ild.

Over 11.000 personer er blevet evakueret fra Maui, skriver Reuters.

Evakueringsindsatsen besværliggøres dog af strømafbrydelser og forstyrrelser i mobilnetværket.

Kommunikation med den vestlige del af øen kan kun lade sig gøre via satellit, oplyser viceguvernør Silvia Luke ifølge Reuters.

USA's nationale vejrtjeneste siger, at de igangværende brande stammer fra en blanding af tør vegetation, stærk vind og lav luftfugtighed.

Ifølge University of Hawaii er store brande næsten en årlig hændelse på nogle dele af Hawaii. Størrelsen på denne brand er dog usædvanlig.

Situationen på Hawaii er ikke ulig hændelser andre steder i verden denne sommer, hvor skovbrande forårsaget af rekordhøje temperaturer har tvunget tusindvis til evakuering i Grækenland, Spanien, Portugal og andre dele af Europa.

Menneskeskabte klimaforandringer, der især er drevet af brugen af fossile brændsler, øger hyppigheden og intensiteten af ekstreme vejrhændelser, siger forskere.