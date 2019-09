36.000 kilo bomber på få sekunder

36.000 kilo bomber på bare få sekunder.

Sådan beskriver US Air Forces Central Commands deres seneste mission i Irak, hvor Qanus-øen i Tigris-floden bliver sønderbombet af amerikanske bombefly.

Øen er kendt for at være et knudepunkt for Islamisk Stat, der bruger stedet til at transportere folk og våben dybere videre ind i Irak.

Men ikke længere.

Her et stilbillede af de mange bomber på kort tid. Foto: OIR

- Vi nægter Islamisk Stat muligheden for at skjule sig på Qanus, og vi styrker vores samarbejdspartneres muligheder for at fortsætte med at bidrage til stabilitet i området, siger major general hos Special Operations Joint Task Force – Operation Inherent Resolve Eric T. Hill.

På videoen kan også ses en række iranske militærfolk, der iagttager bombningen fra afstand, inden de går ind i området.

Derfor er det stadig uklart, hvad effekten af de mange bomber har været, ligesom antallet af dræbte heller ikke er gjort op.

Bomberne blev smidt af amerikanske fly af typen F-35 Ligtning II og F15 Strike Eagles.