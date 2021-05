40 australiere testet positive lige inden evakuering

Op mod 70 australiere er fanget i Indien, efter de enten er testet positive for corona eller har været i nærkontakt med en smittet

Drømmen om at komme væk fra corona-kaos i Indien brast, som 40 australiere var klar til at blive evakueret.

Således var et fly med plads til 150 booket til at flyve fra New Dehli til Darwin fredag med ankomst lørdag.

Men 40 af passagererne blev forud for afgang testet positive for corona, og dermed kan de ikke komme afsted.

Dertil kommer, at 30 har været i nærkontakt med smittede, og derfor er de også blevet forment adgang til flyet.

Det skriver det australske medie Daily Telegraph.

Indien er hårdt ramt af corona, og mere end 24 millioner vurderes smittet, mens mere end 260.000 er noteret døde med corona i statistikkerne.