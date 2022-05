40 byer under angreb

KRIGEN I UKRAINE: Få overblikket over nattens hændelser her

Politi har begravet 150 mennesker i massegrave

Ukrainsk politi har begravet mindst 150 mennesker i en massegrav i Lysytsjansk i Luhansk-regionen. Det fortæller regionens guvernør, Serhij Hajdaj, på beskedtjenesten Telegram.

Han lover, at de døde får en ordentlig begravelse efter krigen, og tilføjer, at den nuværende sikkerhedssituation betyder, at politiet skal påtage sig mange roller, heriblandt som bedemænd.

Foto: Ritzau/Scanpix

Over 40 byer i Donbas er under beskydning

Russiske styrker har beskudt mere end 40 byer i den østlige Donbas-region i Ukraine. Det oplyser Ukraines militær.

Efter at have undladt at erobre Ukraines hovedstad, Kyiv, og den næststørste by, Kharkiv, forsøger Rusland at tage fuld kontrol over Donbas. Rusland har indsat tusindvis af soldater i regionen og angriber fra tre forskellige sider.

Rusland skrotter aldersgrænse for soldater

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har underskrevet et dekret, der gør det nemmere for indbyggere i nyligt erobrede områder i Ukraine at erhverve russisk statsborgerskab og pas.

Det russiske parlament har samtidig skrottet den øvre aldersgrænse for tjeneste i militæret.

Rusland lover at lade udenlandske skibe forlade havne i Sortehavet

Ruslands forsvarsministerium lover at åbne en sikker korridor, så udenlandske skibe kan forlade havne i Sortehavet.

Mikhail Mizintsev - en af Moskvas øverste forsvarsembedsmænd - siger, at 70 udenlandske fartøjer fra 16 forskellige lande er i seks havne i Sortehavet, herunder Odesa, Kherson og Mykolajiv.

Ruslands Sortehavsflåde har i praksis blokeret kommerciel skibsfart i ukrainske havne. Blokaden har sat verdens fødevareforsyning under pres, da Ukraine ikke kan eksportere sine landbrugsprodukter.

