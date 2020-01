400 kvæstet: Danske Amalia midt i blodig konflikt

Halvanden kilometer fra Amalia Kristiansens lejlighed i Hamra, som ligger i det vestlige Beirut, udspillede det hidtil blodigste opgør i konflikten mellem regeringsfjendtlige demonstranter og det libanesiske politi sig lørdag.

Blodigt opgør: 400 såret under uroligheder i Libanon

Den 25-årige danske studerende er på udveksling i den libanesiske hovedstad, og hun følger situationen tæt.

- Folk snakker meget om det. Jeg bor sammen med en libaneser, og han fortæller, at revolutionen har udviklet sig siden nytår, og at der har været flere sårede her i januar, end der var hele tiden fra oktober til nytår, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Ved gårsdagens demonstrationer blev omtrent 400 mennesker såret, og der ventes nye demonstrationer søndag.

- I går var ekstremt. Det var det værste, der har været i lang tid, og libaneserne bekymrer sig meget om, at nu hvor militæret og politiet bliver mere voldelige over for oprørerne, så eskalerer vreden mod regeringen, siger Amalia Kristiansen.

- Det er spændende og ret vildt at være en del af landets historie, mens det sker, siger 25-årige Amalia Kristiansen, som er på udveksling i Beirut. Foto: Privat.

Demonstranterne stiller som krav, at hele Libanons politiske klasse skal fjernes fra magten. De mener, at det politiske system er gennemsyret af korruption.

Fik tåregas i øjnene

Amalia Kristiansen fortæller, at det var lige i nærheden af hendes lejlighed, at protesterne i torsdags udviklede sig i en voldelig retning.

- Når jeg gik ud på min altan, fik jeg tårer i øjnene, fordi der var tåregas over det hele i luften, og det lugtede af fyrværkeri, fordi de smadrede bankernes facader.

- De satte ild til skraldespandene og smadrede facader, og sådan har det ikke været i Hamra før. Det plejer at være et fredeligt område, siger hun.

Op mod 400 mennesker blev såret under lørdagens demonstrationer. Foto: Ritzau Scanpix

Foto: Ritzau Scanpix

Situationen betyder, at Amalia Kristiansens universitet har lavet om på det introprogram, de normalt kører for udvekslingsstuderende.

- Universitetet har nogle ture for udvekslingsstuderende, som de plejer at have et fast program for, men de har valgt at planlægge fra dag til dag i stedet, fordi man ikke ved, hvordan situationen udvikler sig.

- De siger det ikke direkte til os, men det er af sikkerhedsmæssige årsager, siger hun.

Men hun føler sig ikke utryg ved at færdes i byen.

- Det er generelt en vrede mod regeringen, så jeg føler mig ikke utryg. Men jeg har ikke tænkt mig at gå ind i demonstrationerne, når de er så voldelige, siger hun.