4000 personer fanget på australsk strand

4000 personer er fanget på en strand på Australiens sydøstkyst omringet af brande.

Stranden ligger ud for byen Mallacoota i delstaten Victoria sydøst for hovedstaden og regeringsbyen, Canberra.

De 4000 lokale og feriegæster er beskyttet af brandmænd, der tilskynder personerne til at opholde sig tæt på havet.

Der er fire mennesker, som brandmyndighederne indtil videre ikke kan gøre rede for, oplyser direktør for katastrofeberedskabet Andrew Crisp til det australske medie The Age.

På Twitter deler flere af byens borgere apokalyptiske billeder fra byen om morgenen, hvor hele himlen er ildrød og mørk fra de massive brande, der hærger i området.

Borgere rapporterer om eksplosionslyde fra byen, der med al sandsynlighed er gasflasker, der sprænger i luften.

Gløder skulle sværme rundt i de kraftige vinde i byen, fortæller flere borgere til The Age.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har myndighederne en redningsplan klar, hvis de 4000 skal evakueres via vandet eller luften.

De mange personer skal ifølge AFP også været iført redningsveste, til hvis de bliver tvunget i vandet.

De australske myndigheder har for flere dage siden advaret de op mod 30.000 turister i området omkring branden og bedt dem om at evakuere.

I en nationalpark øst for den populære australske millionby Melbourne i det sydøstlige Australien raserer en brand på størrelse med Belgien. Her er flere tusinde hjem blevet ødelagt i brandene.

Omkring 100.000 mennesker er også blev bedt om at forlade deres hjem i forstæder til Melbourne.

I en storbrand øst for regeringsbyen og hovedstaden, Canberra, blev en 28-årig frivillig brandmand dræbt mandag i brandene.

De mange brande, der er historisk voldsomme i år, har tilføjet brænde til bålet om debatten om klimaforandringernes konsekvenser i Australien.

Landets premierminister, Scott Morrison, erkendte efter lang tids benægtelse, at der var en sammenhæng mellem klimaforandringerne og brandene, men han fastholder sin støtte til den australske kulmineindustri, der er enorm i landet.

I Australiens største by, Sydney, har der været debat om, hvorvidt byen skulle aflyse det ikoniske fyrværkerishow nytårsaften, der hvert går verden rundt.

Kritikere mener, at Sydney burde følge andre byers beslutning om ikke at affyre fyrværkeri, når der er så mange brande i landet.

Mandag afgjorde bystyret, at fyrværkeriet ikke bliver aflyst til glæde for de tusindvis af turister, der hvert år besøger byen til nytår.