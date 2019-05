41 dræbt under nødlanding i Moskva

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

41 mennesker frygtes at være dræbt, efter at et brændende fly søndag nødlandede i en lufthavn i Moskva.

Bekræftelsen kommer indirekte fra en talsperson for de efterforskere, der undersøger årsagen til ulykken.

- Der var 78 mennesker inklusiv besætningen om bord på flyet, der skulle fra Moskva til Murmansk, siger talspersonen, Svetlana Petrenko, til det russiske nyhedsbureau Tass.

- 37 af dem overlevede.

Talspersonen siger ikke direkte, at 41 er omkommet - men hun nævner heller ikke, at nogen fortsat skulle være savnet.

Få timer tidligere havde hun oplyst, at 13 mennesker var omkommet i ulykken, heriblandt to børn.

Svetlana Petrenko tilføjer, at efterforskerne nu er ved at udspørge overlevende, øjenvidner samt ansatte i lufthavnen og luftfartsselskabet Aeroflot for at forsøge at fastslå årsagen til ulykken.

Det er et passagerfly af typen Sukhoj Superjet 100 fra selskabet Aeroflot, der er forulykket.

73 passagerer og fem besætningsmedlemmer var om bord på flyet, der nødlandede i Sjeremetjevo-lufthavnen. Det er Moskvas travleste lufthavn.

Foto: Flightradar 24

Flyet var ifølge russiske medier på vej fra Moskva til Murmansk, da det meldte om et teknisk problem og vendte om. Det er ikke umiddelbart oplyst, hvad problemet var.

En kilde i lufthavnen siger til nyhedsbureauet AP, at flyet brød i brand, da det foretog en hård nødlanding.

En anden kilde sagde til Tass, at branden kan være forårsaget af et lyn, der ramte, mens flyet var i luften. Årsagen til ulykken er dog endnu uklar.

Omsluttet af flammer

Russisk tv viste billeder af sort røg, der stiger op omkring flyets haleparti, skriver Reuters.

På Twitter har flere delt dramatiske optagelser af et brændende fly, der lander i en lufthavn. På optagelsen er flyets bageste halvdel omsluttet af høje flammer.

Andre videoer viser passagerer, der rutsjer ned ad de oppustelige slisker ved nødudgangene og løber væk fra det brændende fly.

Kort efter klokken 18 dansk tid lød meldingen, at branden er slukket, skriver Tass.

Nordmand så flyet lande

En norsk mand ved navn Morten Kroslid fra Farsund så flyet styrte ned, skriver ligeledes norske VG.

Han fortæller, at flyets dramatiske nødlanding skete 10 minutter efter, at han selv var landet i den russiske lufthavn.

- Branden var voldsom, da flyet kom ned på landingsbanen fortæller han til VG.

- Jeg så ambulancer og brandbiler, men jeg kunne ikke se nogen personer forlade flyet.