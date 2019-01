49 migranter går i land i Malta efter uger på havet

Efter at have levet på havet i uvished i omkring to uger har 49 migranter onsdag fået fast grund under fødderne.

Migranterne, der har været fanget på to redningsskibe siden slutningen af december, har således fået lov til at gå i land i Malta.

Det sker, efter at Malta tidligere på dagen indgik en aftale med de øvrige EU-lande. Otte EU-lande har accepteret at modtage migranterne.

Derudover vil 249 øvrige migranter, som Malta har samlet op på havet, også blive overført til andre lande, fremgår det af aftalen.

32 af migranterne blev samlet op i Middelhavet den 22. december af skibet "Sea-Watch 3". 17 andre blev reddet 29. december af skibet "Sea-Eye".

Blandt de lande, der skal tage imod migranterne, er Italien.

Det har skabt uro internt i den italienske regering. Italiens indenrigsminister og vicepremierminister, Matteo Salvini, der er stærkt indvandringskritisk, har således bedt om en forklaring fra sin regering.

- Jeg er og fortsætter med at være fuldstændig imod nye ankomster til Italien, skriver Salvini på Twitter.

Italien tillod flere redningsskibe at lægge til kaj i italienske havne frem til juni sidste år. Siden da har Italiens nye regering med blandt andre Matteo Salvini dog slået hårdt ned på indvandringen til landet.

Salvini, der er leder af det indvandringskritiske parti Ligaen, har stået i spidsen for at få lukket de italienske havne for skibe med migranter.

Efter at de 49 migranter blev reddet i slutningen af december, afviste flere EU-lande at åbne deres havne for dem.

Blandt dem også Malta. Malteserne gav dog skibene lov til at komme ind i deres farvand for at få beskyttelse fra det barske vejr på åbent hav og for at få nye forsyninger om bord.

Redningsskibene sejler under hollandsk flag, men drives af tyske ngo'er.