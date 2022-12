50 år efter styrt husker overlevende stadig smagen af menneskekød

I disse dage er det 50 år siden, at 16 personer blev fundet og reddet over to dage den 22. og 23. december 1972, efter at de havde overlevet et flystyrt i Andebjergene 72 dage tidligere.

Uruguayan Air Force Flight 571 var et charterfly, der var på vej fra Montevideo i Uruguay til Santiago i Chile, da det styrtede ned i Andesbjergene 13. oktober 1972.

Der var 45 passagerer og besætningsmedlemmer om bord, herunder 19 medlemmer af det uruguayanske rugbyhold Old Christians og deres familier og venner.

Tre besætningsmedlemmer og ni passagerer døde i selve styrtet, mens adskillige andre døde kort tid efter som følge af blandt andet deres kvæstelser og de meget kolde temperaturer.

En af de i alt 16 overlevende er 70-årige Ramon Sabella. Han mindes, hvordan de overlevende var nødt til at ty til kannibalisme for at overleve de 72 dage i bjergene.

- Selvfølgelig var tanken om at spise menneskekød forfærdelig og frastødende, fortalte han i et interview med The Sunday Times i forbindelse med 50-året for flystyrtet i oktober i år.

- Det var svært at putte i munden. Men vi vænnede os til det.

Sabella husker det valg, de overlevende stod overfor, da en medicinstuderende ved navn Roberto Canessa foreslog, at de skulle spise resterne af de afdøde, så de kunne overleve.

- En af de andre, Carlos Paez, sagde, at der ikke var andre muligheder for de overlevende. Han sagde samtidig til de nysgerrige, at menneskekød faktisk ikke rigtig smager af noget.

Flight 571 styrtede ned i en højde af 3570 meter i de fjerntliggende Andesbjerge i det vestlige Argentina på grænsen til Chile.

Eftersøgningshold fløj i dagene efter styrtet over ulykkesstedet flere gange, men kunne ikke se det hvide skrog i den hvide sne.

Eftersøgningen blev indstillet efter otte dage.

12 personer døde i flystyrtet. 17 andre døde af deres kvæstelser og en lavine, der ramte få dage efter styrtet.

I et sidste forsøg på at overleve gik Roberto Canessa og Fernando Parrado efter mere end to måneder efter hjælp.

Efter ti dages vandretur uden udstyr fik de øje på en chilensk hyrde ved navn Sergio Catalan.

23. december 1972, over to måneder efter flystyrtet, blev de sidste af de 16 overlevende reddet.

Nyheden om deres mirakuløse overlevelse trak overskifter i hele verden, og ulykken blev i 1993 filmatiseret i 'Alive'.