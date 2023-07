500 dage med krig: Slet ikke slut endnu

- Vi skal nok være forberedte på, at det ikke stopper lige foreløbigt. Der kan snildt gå 500 dage mere.

Sådan lyder konklusionen fra seniorforsker ved DIIS Flemming Splidsboel Hansen, om langtidsudsigterne for Rusland-Ukraine krigen.

Søndag markerer således dag nummer 500 med krig i Europa efter Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022.

Tænkte det ikke sandsynligt

- Havde du nogensinde forestillet dig, at der ville gå 500 dage til at starte med?

- Nej, til at begynde med havde jeg slet ikke regnet med, at vi ville se ind i denne her meget store krig. Jeg tænkte, at russerne var for kloge til det og forstod, hvad de gik ind i, fortæller Flemming Splidsboel Hansen.

- Jeg troede, at russerne ville gå ind i en mindre krig, end den vi ser nu for at erobre de to mindre folkerepublikker Donetsk og Lugansk i den østlige del af Ukraine. Jeg havde ikke forventet, at de ville styre direkte mod Kiev.

Han forklarer, at moderne landes militær som regel ikke går efter at erobre fjendtlige territorier, da det generelt anses for at være for omkostningsfuldt.

- Danmark forsøgte heller ikke at erobre landområder, da vi befandt os i Afghanistan. I stedet var vi tilstede rundt omkring i landet.

Tomme løfter

Samtidig konkluderer forskeren også, at ukrainerne har klaret krigen meget bedre i direkte kamp, end russerne havde forestillet sig.

Hvorfor tror du, at Putin valgte at gå så fuldbyrdet ind i krigen?

- Han troede, at Rusland kunne afslutte krigen hurtigt. Det var det, han var blevet forsikret om af sine generaler. Da de så først var gået i gang og indså, at det ikke var ligeså nemt alligevel, var der ikke nogen vej tilbage.

Næste skridt

Nu har krigen varet 500 dage, hvad, tror du, bliver næste skridt for?

- Lige nu venter vi på en militær forløsning, og at der kommer et tydeligt gennembrud i krigen. Det handler om at finde ud af, hvem der er stærkest. Det kan ske i Bakhmut eller andre steder på fronten.

