500 ukrainere menes at være taget som gidsler på hospital

Russiske styrker har angiveligt taget omkring 500 mennesker som gidsler på et hospital i Mariupol under endnu et angreb på den ukrainske havneby.

Det siger guvernøren i Donetsk-regionen, hvor Mariupol ligger, Pavlo Kyrylenko, skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge guvernøren er det både patienter, sundhedsfagligt personale og naboer til hospitalet, der er blevet taget som gidsler.

Gidseltagningen skulle være begyndt sent tirsdag. De russiske styrker menes at bruge gidslerne som menneskelige skjold.

De skal bruges til at opretholde den russiske belejring af hospitalet, lyder det.

- Det er umuligt at forlade hospitalet. De er under voldsom beskydning, siger Kyrylenko ifølge AP.

Guvernøren siger videre, at hospitalets hovedbygning er blevet meget beskadiget af beskydningen, mens læger og sygeplejersker fortsætter med at behandle patienter på midlertidige afdelinger i kælderen.

Han opfordrer verdensledere til at reagere på disse 'grove krænkelser og voldsomme forbrydelser mod menneskeheden'.

Gidseltagningen på hospitalet sker, blot få dage efter at russiske styrker angreb et hospital for fødende i Mariupol.

Ifølge Ukraine blev tre mennesker dræbt i angrebet. Blandt ofrene var en lille pige.