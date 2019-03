62 har mistet livet i en af de værste industriulykker i Kina

Antallet af omkomne efter en kraftig eksplosion på en pesticidfabrik i det østlige Kina torsdag er steget til 62.

Derudover er 34 mennesker fortsat i kritisk tilstand, mens 60 har fået alvorlige skader som følge af eksplosionen. 28 personer meldes savnet.

Ulykken er en af de værste industriulykker i Kina i nyere tid, meddeler den statslige tv-kanal CCTV natten til lørdag dansk tid.

Fredag berettede det kinesiske statsmedie People's Daily om 44 døde.

640 personer har modtaget hospitalsbehandling efter eksplosionen.

Den kraftige eksplosion fandt sted kort før klokken tre torsdag eftermiddag lokal tid i byen Yancheng.

Eksplosionen var så kraftig, at der på samme tid blev registreret et jordskælv med en beregnet størrelse på 2,2 i den nærliggende by Lianyungang.

Pesticidfabrikken Tianjjiayi producerer midler til skadedyrsbekæmpelse og har 195 ansatte. Fabrikken ligger i et industriområde og har tidligere fået kritik for dårlig sikkerhed.

Hele fabriksbygningen blev ødelagt i eksplosionen. Det samme blev andre bygninger, mens vinduer i boliger og skoler i nærheden blev blæst ud på grund af trykket fra eksplosionen.

Kinas præsident, Xi Jingpiing, kræver, at sagen bliver efterforsket til bunds. Han siger, at Kina skal sikre, at lignende ulykker i den industrielle sektor ikke sker i fremtiden.

Det er en national krisestab med repræsentanter for miljøministeriet, som skal kortlægge, hvordan eksplosionen vil påvirke det omkringliggende område, og hvordan ulykken kunne ske.

Ulykken vurderes til at være den værste, siden den kinesiske havneby Tianjin blev ramt af to store eksplosioner i august 2015.

Dengang omkom 173 personer, og over 700 blev såret, da der udbrød brand i et lager, der indeholdt store mængder kemiske stoffer.

Efter ulykken fandt inspektører farlige brud på sikkerheden hos 70 procent af de kemiske virksomheder, som blev undersøgt i hovedstaden Beijing.