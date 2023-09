632 dør under kraftigt jordskælv nær stor turistby i Marokko

Opholder du dig i Marokko, og har du mærket noget til jordskælvet? Så hører Ekstra Bladet gerne fra dig. Kontakt os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (koster alm. takst).

Det foreløbige dødstal i Marokko efter fredag aftens jordskælv nær Marrakesh er opgjort til 632.

Det oplyser indenrigsministeriet i landet ifølge marokkansk tv.

329 er kvæstede, hedder det.

Det tidligere dødstal stod på 296.

Skælvet ramte kort efter klokken 23 lokal tid og havde en beregnet størrelse på 6,8. Dets epicentrum var sydvest for storbyen Marrakesh.

Marrakesh har flere end 900.000 indbyggere og er et yndet feriemål for udenlandske turister.

Indbyggere i byen fortalte tidligere, at flere bygninger i Marrakesh' gamle bydel er kollapset.

Indenrigsministeriet oplyser at det er provinserne al Haouz, Marrakesh, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua og Taroudant, der primært er ramt af jordskælvet.

Ministeriet opfordrer befolkningen til at forholde sig roligt.

Montasir Itri, en beboer i bjerglandsbyen Asni - tæt på jordskælvets epicentrum i Atlasbjergene - kan berette, at de fleste huse er beskadiget.

- Vores naboer ligger under murbrokkerne, og folk arbejder hårdt på at redde dem. De bruger alle tilgængelige midler i landsbyen, siger han.

Lidt længere mod vest og nær byen Taroudant kan læreren Hamid Afkar fortælle, at han flygtede fra sit hjem og mærkede efterskælv.

- Jorden rystede i cirka 20 sekunder. Døre åbnede og lukkede sig af sig selv, da jeg hastede ned fra andensalen, siger han.

Taroudant er en by med cirka 80.000 beboere.

Folk i hovedstaden Rabat cirka 350 kilometer nord for jordskælvet og kystbyen Imsouane cirka 180 kilometer vestpå flygtede ud af deres huse af frygt for, at et endnu større jordskælv kunne være på vej.

I storbyen Casablanca 250 kilometer nordpå tilbragte folk natten på gaden.