635 er lørdag registreret døde med coronavirus i Frankrig

De franske sundhedsmyndigheder oplyser, at antallet af døde med coronavirus lørdag er steget med 635 personer.

Dermed er i alt 13.832 døde under coronaudbruddet i Frankrig.

Af de nye dødsfald lørdag er 353 døde på franske hospitaler. De resterende er døde på blandt andet plejehjem.

Fredag fik den franske sundhedsstyrelse indberetninger fra landets hospitaler om i alt 987 nye dødsofre, der var smittet med coronavirus.

I opgørelsen, der er offentliggjort lørdag, er antallet af personer på intensivafdelinger faldet til 6883 fra 7004 dagen før.

De franske myndigheder siger, at der er tale om et nyt 'plateau' for antallet af døde, omend der stadig er tale om et højt niveau.

Embedsmanden Jerome Salomon siger, at udover 353 døde på hospitalerne er 290 er døde på plejehjem.

- Dagen før var antallet af dødsfald på plejehjem 433 og på hospitaler 554, siger han.

- Epidemien forbliver meget aktiv, fastslår han.

Et lyspunkt i de daglige meldinger fra Frankrig er, at antallet af patienter på landets intensivafdelinger er faldet for tredje dag i træk.

Frankrig, der som Italien og Spanien, er hårdt ramt af coronapandemien, har onsdag indført krav om, at man medbringe en skriftlig tilladelse, hvis man skal ind i landet. Det gælder også fra andre EU-lande.

Frankrig har siden marts haft betydelige restriktioner af bevægelses- og forsamlingsfriheden.