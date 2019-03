71 døde efter færgeforlis

Mindst 71 mennesker omkom, da en overfyldt færge forliste på floden Tigris nær Iraks næststørste by, Mosul, oplyser politi og hospitalskilder.

Der savnes stadig omkring 30 mennesker, siger gruppen Det Irakiske Menneskerettighedsobservatorium ifølge BBC. Gruppen har talt med kilder i landets beredskabsstyrelse og angiver antallet af omkomne til 65.

De fleste af de omkring 100 passager, som var om bord på færgen, kunne ifølge lederen af beredskabsstyrelsen i Mosul ikke svømme.

Hovedparten af de omkomne var kvinder og børn.

Myndighederne havde advaret om stigende vandstand i floden, da portene i en dæmning ved den irakiske storby var blevet åbnet.

Passagerer beskylder selskabet, der ejer færgen, for at have ignoreret alle advarsler.

Fotos på sociale medier viser færgen, der er vendt rundt i floden, hvor der er en stærk strøm.

Fartøjet var angiveligt på vej til et turistområde på øen Umm Rabaen.

Det lokale medie Mosul Eye siger i et tweet, at der var udsendt opfordringer til Mosuls indbyggere. De blev bedt om at søge ned til broer over floden i bymidten for at hjælpe med redningsaktionen.

Lokale bilister blev anmodet om at stoppe deres biler for at give plads til ambulancer på vej til hospitaler med ofre.

Lederen af beredskabsstyrelsen i Nineveh provinsen siger til nyhedsbureauet AP, at ulykken skete, da et stort antal mennesker var på færgen i forbindelse med udflugter under det kurdiske nytår og en fejring af forårets komme.

Irakiske styrker fordrev i 2017 Islamisk Stat ud af Mosul efter en ødelæggende kampagne. Store dele af byen blev dengang lagt i ruiner.