76 år gammelt notat vækker opsigt

Et notat fra 1946 skrevet af Sovjetunionen fortæller, at der ikke må befinde sig væbnede styrker på Bornholm fra andre stater. Ruslands ambassadør mener, det stadig gælder

Situationen spidser til mellem Ukraine og Rusland, og det kan også mærkes på retorikken hos Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir V. Barbin.

Fredag truede ambassadøren med, at Danmarks nye militære samarbejde med USA ville få konsekvenser for sikkerhedspolitikken i hele det nordlige Atlanterhav, i Østersøen og i Arktis.

Lørdag kunne Jyllands-Posten berette, at Rusland vil holde amerikanske soldater væk fra Bornholm i forbindelse med Danmarks kommende forhandlinger om et militært samarbejde med USA.

Argumentet for at kunne det, er et gammelt notat fra 1946, og Vladimir V. Barbin mener, at det dengang blev aftalt, at der for eftertiden ikke måtte udstationeres udenlandske soldater på øen.

Den forklaring giver Marcus Knuth, udenrigsordfører for Konservative, ikke meget for. Det siger han til Jyllands-Posten.

- Mig bekendt har vi ikke en aftale, der har nogen som helst relevans for situationen i dag. Når man ser på historien, er det tydeligt, at Rusland har en særlig interesse i Bornholm. Derfor er vi nødt til at stå klippefast overfor russerne. Hvis vi først giver os på et punkt, kan vi være helt sikre på, at der så vil følge flere krav i fremtiden, siger han.

TV 2 Bornholm fortæller, at aftalen tidligere har bremset, at et militærorkester fra U.S Air Force kunne spille koncert på Bornholm i 1982. Ifølge mediet var det den daværende forsvarsminister Poul Søgaard, der stod bag beslutningen.