8-årige Carolina: Jeg er bange for bomberne

Det er især, når de russiske bombefly flyver over byen, at Carolina er bange

(EKSTRA BLADET, UKRAINE): Carolina bruger meget tid på klatretårnet og rutsjebanen, når hun er på legepladsen med sine venner.

Når sirenen ikke lyder, virker alting nærmest normalt, men krigen er blot 30 kilometer væk, og der er konstante trusler om russiske missilangreb.

Carolina siger, at hun især er bange for de russiske fly. Foto: Stefan Weichert

Hendes familie har valgt at flytte tilbage til Kramatorsk, der ligger i Østukraine efter, at de er løbet tør for penge, da de tidligere evakuerede byen.

Otteårige Carolina siger, at hun godt kan holde ud af at være i byen, men at hun tit er bange.

- Jeg bliver bange, når vinduerne ryster. Ruderne ryster, når de skyder. Jeg bliver bange. Og jeg er meget bange, når helikoptere flyver over huset. Fordi de måske bomber. Eller fly, fordi de kan kaste en bombe. På huset. Og alt kan eksplodere, siger Carolina.

Carolina leger med fireårige Bogdan. Foto: Stefan Weichert

Jeg løber hen til min mor

Forældrene på legepladsen forklarer Ekstra Bladet, at de forsøger at holde deres børn så sikre som muligt. Hvis der sker noget, så løber de ned i deres kælder, og det kan godt være, at de vil evakuere igen, hvis russerne kommer tættere på.

Carolina har en aftale med sine forældre om, at hun skal komme, hvis hun er bange.

- Jeg løber direkte hen til min mor. Der er en kælder. Nogle gange samler mor vores ting med det samme, siger Carolina med henvisning til, hvis de skal i kælderen.

Fireårige Bogdan. Foto: Stefan Weichert

Det afhænger alt sammen af, hvor galt russerne bomber byen.

- Vi løber ikke – mor kigger bare på telefonen. Og det er alt. Så falder vi til ro og går i seng igen. Dette sker om natten, siger Carolina.

Ekstra Bladet har fået lov til at interviewe Carolina af hendes forældre.