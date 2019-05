800.000 flygter fra monster-cyklon

Indiske myndigheder vil evakuere 800.000 personer på grund af en cyklon.

Årsagen er, at cyklonen Fani forventes at ramme Indiens østkyst inden for de næste 24 timer - det vil sige inden fredag morgen dansk tid.

De indiske myndigheder vil bruge både, busser og tog for at evakuere de mange tusinde personer i løbet af torsdagen.

Cyklonen med tilnavnet Fani begyndte i den bengalske bugt, oplyser det meteorologiske kontor i Indien. På den sydlige del af delstaten Orissa på østkysten forventer man at få massive regnskyl torsdag.

Ifølge indiske vejrstationer er der målt vindhastigheder på 200 kilometer i timen. Stormen er målt til at være en kategori 3-storm.

De 800.000 kommer mestendels fra lavtliggende områder i Orissa. De bliver evakueret til skoler og universiteter.

800.000 mennesker er drevet på flugt, fordi monster-orkanen Fani inden for de næste 24 timer rammer land i Indien. Foto: AFP

Derudover er turister blevet bedt om at forlade kystbyer i Vestbengalen og Orissa. Udenrigsministeriets Borgerservice har også advaret danske statsborgere i Indien om at passe på den kraftige cyklon.

- Cyklon Fani forventes at ramme Indiens østkyst den 3./4. maj. Forvent kraftig vind, voldsom regn, strømafbrydelser og trafikale problemer. Hold dig i videst mulig omfang væk fra kysten og følg altid myndighedernes anvisninger, skriver Udenrigsministeriets Borgerservice på Twitter.

Den indiske sæson for cykloner er fra april til oktober. Stormene fører ofte død og ødelæggelse af afgrøder med sig.

For to årtier siden døde 10.000 personer, da en cyklon ramte Orissa.

En million mennesker blev evakueret i 2013 på grund af en cyklon.