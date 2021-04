82 personer døde efter brand på irakisk hospital

En voldsom brand, der blev udløst af en eksploderet iltbeholder, har kostet 82 personer livet på et hospital i Iraks hovedstad, Bagdad.

Det oplyser det irakiske indenrigsministerium søndag.

Yderligere 110 er kommet til skade i branden, lyder det.

- Der er et presserende behov for at gennemgå sikkerhedstiltag på alle hospitaler for at undgå sådanne smertefulde hændelser i fremtiden, siger Khalid al-Muhanna, talsmand ved indenrigsministeriet.

Branden brød ud lørdag på Ibn Khatib-hospitalet. Den skal være opstået på grund en eksplosion i en iltbeholder, der ikke var korrekt opbevaret.

På hospitalet befandt der sig blandt andet mange hårdt ramte coronapatienter og deres pårørende. De pårørende forsøgte derfor så vidt muligt at hjælpe deres nærmeste ud fra flammerne.

En af dem var Ahmed Zaki, der var på besøg hos sin bror. Han fortæller, hvordan folk hoppede ud af vinduer for at flygte fra branden.

- Der var en pige, der var ved at blive kvalt. Hun var vel omkring 19 år, og hun var ved at dø. Jeg tog hende på mine skuldre og løb, siger han.

Det irakiske civilforsvar oplyser på stats-tv, at branden opstod på intensivafdelingen for lungesygdomme.

Iraks hospitaler er igennem årtier blevet nedslidt på grund af konflikt i landet og utilstrækkelige investeringer.

Det har resulteret i mangel på medicin og sengepladser.

Patienter, som har mulighed for det, vælger ifølge nyhedsbureauet AFP ofte at skaffe iltforsyning til behandling i hjemmet snarere end at lade sig indlægge på et nedslidt og overfyldt hospital.

På sociale medier har der været stor vrede over branden. Premierminister Mustafa al-Kadhimi har sagt, at der vil komme en undersøgelse.

Han siger desuden, at hospitalets chef og de sikkerhedsansvarlige vil blive tilbageholdt, indtil der er klarhed over, hvad der præcis er sket.