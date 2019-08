870.000 mennesker evakueret i Japan

Voldsom regn hærger Japan, hvor myndighederne onsdag har beordret op mod en million mennesker til at forlade deres hjem

I Japan frygter myndighederne for mudderskred, oversvømmelser og floder, der går over sine bredder.

Regnen er nemlig i ugevis væltet ned over især den sydvestlige del af landet, hvor flere mennesker har mistet livet til følge. Meldinger om endnu kraftigere nedbør får nu myndighederne til at evakuere indbyggere i Fukuoka, Saga and Nagasaki.

Regionen har erklæret undtagelsestilstand, og onsdag inden klokken 15.30 lokal tid skulle 870.000 mennesker forlade deres hjem, før nedbøren for alvor satte ind natten til torsdag.

En beboer bliver reddet fra sit hjem torsdag i byen Omachi i regionen Saga. Foto: JJJI Press/Ritzau Scanpix

Onsdag blev mindst to personer fundet døde, mens myndighederne i gummibåde sejlede fra hus til hus for at søge efter beboere, der ikke var nået ud i tide.

En ældre mand omkom, da hans bil blevet skyllet væk af en mindre flodbølge i byen Takeo. Og netop flodbølger er ikke et sjælden syn i disse dage. Ifølge det nationale meteorologiske institut faldt der tirsdag flere steder ti centimeter nedbør på en time.

Derfor advarede Yoshihide Suga, en talsmand fra regeringen i Tokyo, tirsdag befolkningen i det berørte område og bad dem om at holde et vågent øje med myndighedernes anvisninger

- For at beskytte jeres eget liv, lød det i advarslen ifølge det amerikanske medie CNN.

Japans premierminister, Shinzo Abe, har udstationeret 14.000 soldater fra hæren, som skal hjælpe til med evakueringen i området.

I midten af august blev Japan ramt af stormen Krosa, der ligeledes skabte kaos i Solens Rige.

Den tropiske storm havde vindstød på op til 144 kilometer i timen, da den gik i land i området omkring Hiroshima. Her blev 600.000 mennesker på daværende tidspunkt evakueret.

600.000 mennesker evakueret og hundredvis af fly aflyst