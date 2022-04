90 års fødselsdag med krudt og kugler

Nordkoreas hær fylder rundt og det forventes, at landets diktator vil benytte lejligheden til at fremvise sit våbenarsenal

Der bliver råbt Kim, Kim, hurra i Nordkorea i morgen, hvor verdens fjerdestørste hær fylder 90 år.

Nordkoreas statsmedie varmede søndag op til begivenheden ved at påstå, at hæren ’har uovervindelige kræfter, som verden ikke kan ignorere’ og at diktatoren Kim Jong-un er et ’militært geni med et utroligt mod’.

Hæren blev stiftet i 1932 som en illegal kommunistisk guerillahær, der skulle bekæmpe den japanske besættelsesmagt, der holdt Korea som japansk koloni fra 1905 til 1945.

Kim Jong-un elsker en god parade og satellitbilleder afslører ifølge det sydkoreanske medie Yonhap News, at prøverne allerede er i gang med mindst 12.000 deltagere.

Satellitbilleder afslører ifølge sydkoreanske medier, at prøverne til en stor militærparade i Nordkorea. Foto: AFP/PLANET LABS PBC

Sydkoreanske militærkilder regner ifølge Yonhap News med, at Kim Jong-un ruller det helt tungt skyts ud, hvis paraden gennemføres. Det kunne f.eks. være interkontinentale missiler, der både kan affyres fra landjord og fra ubåde.

Den seneste storstilede nordkoreanske parade var 15. april, hvor Kim Jong-uns afdøde farfar blev hyldet på sin 110 års fødselsdag. Foto: AFP/KCNA VIA KNS

Kun USA, Indien og Kina har flere tropper end Nordkorea, der råder over 1,1 million soldater og en reservestyrke på over otte millioner. Alle mænd i Nordkorea aftjener 10 års værnepligt i hæren fra de er 17 år gamle.

Mere om Nordkorea: Her er Kim-familiens hemmelige skatkammer