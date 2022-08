Åbner kopi i Rusland

I Rusland åbner en række kaffebarer tidligere ejet af kæden Starbucks fredag under navnet Stars Coffee.

Den amerikanske kaffekæde lukkede sine caféer i Rusland i maj i forbindelse med russernes invasion af Ukraine.

Bag Stars Coffee står blandt andre den russiske rapper Timati. Kaffekæden blev lanceret i Moskva torsdag.

Det har været forbudt for folkene bag Stars Coffee at genbruge Starbucks' logo én til én. Derfor har de forsøgt at skabe noget kontinuitet mellem de to varemærker. Eksempelvis med cirkler samt et kvindeligt motiv, lyder det fra Timati.

Stars Coffees logo forestiller en kvinde med en stjerne over hovedet. Også en kvinde og en stjerne præger Starbucks' logo.

- Folks opfattelse er måske forskellig, siger en anden af folkene bag, Anton Pinskiy.

- Men hvis du sammenligner, bortset fra cirklen, finder du ingen ligheder, siger han.

Annonce:

Starbucks har ikke ønsket at kommentere på ligheden i de to kaffekæders navn og logo. Den amerikanske virksomhed henviser i stedet til en tidligere udtalelse. Her lyder det, at kæden ikke længere vil være til stede på det russiske marked på grund af krigen i Ukraine.

Lukkede efter 15 år

I maj lukkede Starbucks sine 130 butikker med i alt næsten 2000 ansatte i Rusland efter 15 år, hvor kæden har været med til at udbrede en kultur for takeaway-kaffe i et land, som traditionelt har foretrukket te.

Starbucks hører hjemme i Seattle i USA.

Både danske såvel som internationale virksomheder har siden krigens begyndelse 24. februar trukket sig ud af Rusland.

De seneste måneder har virksomheder som Nike og Cisco meddelt, at de indstiller deres aktiviteter i Rusland som konsekvens af, at Rusland har sendt styrker ind i Ukraine i det, Rusland betegner som 'en særlig operation'.

Andre virksomheder har reduceret deres drift i Rusland, mens nogle fortsat er i fuld drift. Blandt sidstnævnte er danske Ecco og Rockwool. Mange har efterlyst deres afgang fra det russiske marked, men begge virksomheder står fast.