Årsag til alvorligt flystyrt er fundet

Et amerikansk fly styrtede i marts ned under en Nato-øvelse i Norge, og de fire besætningsmedlemmer omkom. Årsagen er en pilotfejl, lyder det fra US Marine Corps

Det var en pilotfejl, der var årsag til et flystyrt i det nordlige Norge i marts, hvor fire amerikanske marinesoldater mistede livet.

Sådan lyder konklusionen fra US Marine Corps (USMC), der har haft til opgave at undersøge den tragiske hændelse, der fandt sted 18. marts i nærheden af Bodø i Norge.

I en pressemeddelelse søndag skriver USMC blandt andet:

'Undersøgelsen konkluderer, at årsagen til ulykken var en pilotfejl. Pilotfejl er en teknisk term, der beskriver en situation, hvor pilotens indsats - eller mangel på samme - i forhold til styringen af flyet eller dets systemer var en udløsende faktor, der direkte medvirkede til ulykken.'

Dele fra flyet fotograferet to uger efter ulykken. Foto: Cornelius Poppe/Ritzau Scanpix

Meldt savnet

De skriver, at efterforskerne også har undersøgt fem andre faktorer, for at vurdere, om de kunne have været medvirkende til uheldet. Heriblandt vejrforhold og mangel på erfaring.

Dog er det blevet fastslået, at ingen af de fem faktorer har været medvirkende eller direkte årsag til ulykken.

Flyet med de fire besætningsmedlemmer forlod 18. marts i år flyvebasen Bodø og skulle efter øvelsen vende tilbage til basen omkring klokken 18. Da det ikke var vendt retur til det aftalte tidspunkt, blev flyet og besætningen meldt savnet.

Dele spredt over 300 meter

Man fandt frem til flyet i Gråtådalen i Beiarn Kommune i Nordland, men redningsaktionen var besværliggjort af dårlige vejrforhold. Da man nåede frem til stedet, var alle fire besætningsmedlemmer døde. Ifølge NRK var flyets dele spredt over en afstand på 300 meter.

Det vides ikke, hvilken pilot, der havde kontrol over flyet på tidspunktet for ulykken. Ifølge USMC har man vurderet, at der ikke er grundlag for hverken disciplinære eller strafferetlige sager.

'Tabet (af de fire besætningsmedlemmer, red.) mærkes fortsat i marinekorpset, og vores kondolencer er fortsat hos familie og venner til de faldne', skriver USMC i pressemeddelelsen.