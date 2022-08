Advarer: 'Atom-katastrofe' var tæt på

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger, at katastrofen var nær, da strømmen gik på Europas største atomkraftværk. Han kræver, at FN får adgang til kraftværket

I flere timer var der ingen almindelig strømforsyning til det ukrainske atomkraftværk i Zaporizjzja, der er belejret af de russiske styrker.

Kraftværket måtte torsdag køre på backup-generatorer, før strømforsyningen kom tilbage. Og ifølge Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, slap verden kun lige fra en decideret 'atomkatastrofe'.

Det skriver The Guardian.

Første gang i 40 år

Den statsejede atomvirksomhed bag kraftværket, Energoatom, udtalte torsdag, af afkoblingen var den første fulde strømafkobling i kraftværkets 40-årige historie.

Og ifølge The Guardian skyder Zelenskyj skylden på det russiske militær, efter bombardementer torsdag antændte brande i nærheden af et kulkraftværk, der leverede strøm til atomkraftværket.

- Hvis ikke mandskabet havde reageret efter nedbruddet, kunne vi have været tvunget til at håndtere konsekvenserne af en strålings-ulykke. Rusland har placeret Ukraine og alle andre europæere kun ét skridt fra en atomkatastrofe, siger Volodymyr Zelenskyj torsdag aften.

Risiko for Europa

Efter episoden kræver Zelenskyj nu, at medarbejdere fra Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) får adgang til atomkraftværket inden for få dage.

IAEA hører under FN, og der er påbegyndt forhandlinger om adgang til kraftværket. En talsperson for de ukrainske atom-myndigheder har udtalt til The Guardian, at det måske kan ske i slutningen af måneden.

Sådan ser der ud i dag: Ekstra Bladet i Tjernobyl

Servicepersonale med russisk flag står vagt foran atomkraftværket. Foto: Ritzau Scanpix/Alexander Ermochenko

Det er dog endnu ikke sikkert, og for hver dag, der foregår kampe og bombardementer i området omkring atomkraftværket, udgør det en stor trussel for hele Europa, skriver The Guardian.

Det er langtfra første gang, der er fokus på det sprængfarlige atomkraftværk.

