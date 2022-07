Advarer befolkningen: - Vi skal stå sammen

Forbundskansler Olaf Scholz advarer om voksende økonomiske problemer i Tyskland.

Samtidig opfordrer han befolkningen til at stå sammen om at tackle problemerne - især inflation.

Det sker forud for et nyt og omfattende initiativ. Her skal arbejdsmarkedets parter, bankfolk og en række akademikere inddrages i en proces, hvor tidens store udfordringer skal behandles.

Den nye kampagne er inspireret af lignende initiativer i 1960'erne og 1970'erne.

- Vi må forene vores kræfter og stå sammen, siger den tyske regeringschef i en videopodcast.

Han tilføjer, at mange tyskere med god grund er dybt bekymrede over stigende priser.

- Det er også det, vi skal stå sammen om at løse, siger han.

- Derfor har jeg inviteret fagforeninger, arbejdsgivere, centralbanken og akademikere til at tale om, hvad der er nødvendigt at gøre.

- Det er en kampagne, som vi kalder 'Samordnet Handling', siger forbundskansleren om initiativet. Det bliver lanceret mandag i kanslerministeriet i Berlin.

Iagttagere siger, at udfordringen for den siddende koalitionsregering, der består af socialdemokraterne i SPD, miljøpartiet De Grønne og det liberale FDP, er at bevare den sociale ro og konsensus, mens der skal skabes et nyt grundlag for, hvordan landets økonomi kan vokse.

I processen vil der blandt andet blive drøftet et forslag fra arbejdsminister Hubertus Heil. Han har lagt op til, at der skal ydes særlig økonomisk støtte i form af engangsbeløb til lavtlønnede.

Lederen af Det Tyske Institut for Økonomisk Forskning, DIW, Marcel Fratzscher, siger til dpa, at kun højere lønninger og vedholdende økonomisk hjælp fra det offentlige hjælper.