Advarer evakuerede efter vand-kaos: Bliv væk!

Massive vandmasser har oversvømmet store dele af Norge søndag. Nu bliver de evakuerede advaret om at vende hjem

77 personer er blevet evakueret fra kommunen Skjåk, efter voldsomme vandmasser ramte området søndag.

Nu er de evakurede blevet advaret om, at de ikke skal vende hjem foreløbigt.

- Vandmasserne er på vej tilbage flere steder, lyder det fra Martin Brittain fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

Det skriver VG.no mandag.

Særligt den norske kommune Skjåk har været hårdt ramt af de massive vandmasser. Foto: Tom Erik Solstad

Stadig fare på færde

Selv om det værste er overstået, kan de massive vandmasser vende tilbage og trække jord med sig.

Der er derfor mulighed for jordskred, som kan være yderst farlige.

Nu har de norske myndigheder advaret beboerne i det oversvømmede områder om at passe på sig selv.

De evakuerede er derfor også advaret om at tage hjem.

Flere huser er også oversvømmet. Foto: Marit Hommedal

Flere steder i Norge ramt

Dele af Norge blev søndag ramt af voldsomme oversvømmelser.

Store mængder regn og smeltevand førte til et kaos i Nord-Gudbrandsdal i den centrale del af landet.

Flere huse og biler står under vand, veje er lukkede, og mange har mistet strømmen.

I kommunen Skjåk er alle offentlige veje blevet lukket for trafik, og en bro er i fare for at brase sammen på grund af de enorme vandmasser.

Det er en blanding af nedbør og smeltevand som følge af høje temperaturer de seneste døgn, der har fået en række elve og bække til at gå over deres bredder.

Situationen betegnes som farlig. Flere steder har myndighederne udsendt et rødt varsel, der er det mest alvorlige på skalaen.