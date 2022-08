Advarer: Får alvorlige konsekvenser

Kina forsvarer, at de har afbrudt militærforhandlinger med USA, efter at Nancy Pelosi besøgte Taiwan i sidste uge. Kina mener, at USA selv er skyld i den anspændte situation efter statsbesøget, og varsler, at det vil få 'alvorlige konsekvenser'.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kinesisk tv har vist optagelser fra deres militærøvelser. Se dem her.

Kina iværksatte i sidste uge en stor militærøvelse nær Taiwan som følge af, at formanden for Repræsentanternes Hus i USA, Nancy Pelosi, besøgte øen.

Militærøvelserne var forventet at afslutte i går søndag, men Kina har mandag meddelt, at militærøvelserne ved Taiwan fortsætter.

Selvom Taiwan har fungeret som en selvstændig republik siden 1949, mener Kina, at østaten er en del af folkerepublikken. Og selvom USA officielt er enig med Kina i Taiwans tilhørsforhold, ser Kina altså Pelosis besøg som en legitimering af Taiwans selvstændighed.

Statsbesøget har derfor antændt en konflikt mellem USA og Kina, hvor Kina har vist sin vrede ved at testaffyre en række missiler, der er slået ned i farvandet omkring Taiwan.

Kina har desuden indført sanktioner mod Nancy Pelosi og flere af hendes familiemedlemmer efter besøget.

Kina har ikke specificeret, hvad de konkret mener med truslen om 'alvorlige konsekvenser'.