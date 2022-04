Advarer hele Europa

Volodimir Zelenskij siger, at Vladimir Putin og Rusland ikke blot har Ukraine som mål - men hele Europa

Den ukrainske præsident advarer atter Europa.

Volodimir Zelenskij sagde nemlig under en tale lørdag aften, at Ruslands krigshandlinger ikke blot er begrænset til Ukraine, men i stedet er hele Europa et russisk mål.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC.

Derfor har Zelenskij en klokkeklar opfordring til Vesten. Der skal indføres fuldstændig embargo mod russiske energiprodukter, og Ukraine skal forsynes med flere våben.

Den ukrainske præsident brugte også tiden til at slå fast, at Ruslands magtanvendelse er en katastrofe, og den vil ramme alle europæiske lande.

Zelenskij er dog klar til fortsat at kæmpe mod russerne, selvom kampen mod Rusland er en stor mundfuld.

- Det er en hård kamp, men vi tror på denne kamp og vores sejr. Vi er klar til samtidig at kæmpe og lede efter diplomatiske måder at sætte en stopper for denne krig på, sagde præsidenten i sin tale ifølge BBC.

I skrivende stund er de russiske styrker samlet i den østlige del af Ukraine, hvor der udspiller sig blodige kampe.

