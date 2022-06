Advarer Vesten: Frygter direkte stormagtskonflikt

Rusland er ved at være godt trætte af de massive våbenforsendelser til Ukraine

Vesten fortsætter med at levere våben til Ukraine i stor skala.

Danmark alene har allerede sendt krigsmateriel for to milliarder kroner. Derudover har Tyskland og USA netop meddelt, at de vil sende avancerede missil- og raketsystemer til det krigshærgede land.

Men det falder ikke i god jord hos Rusland, som nu rasler med sablen mod stormagten USA.

Øger risikoen

Russerne kalder ifølge nyhedsbureauet Reuters USA's beslutning for 'ekstrem negativ'.

Ruslands viceudenrigsminister, Sergei Ryabkov, advarer endda om, at våbenforsendelser til Ukraine øger risikoen for direkte konfrontation mellem Rusland og USA.

Der er tale om leverancer af det avancerede luftforsvarsmissilsystem MD, der er kendt under navnet 'IRIS-T SLM'

Det danske krigsskib Absalon har blandt andet de såkaldte Harpoon-missiler ombord. Foto: Tariq Mikkel Khan

Danske missiler

Danmark har også leveret missiler til at forsvare Ukraines kyst med. Der er tale om missiler af typen Harpoon, som oprindeligt er udviklet til brug mod skibe.

Rusland invaderede Ukraine 24. februar i år. Ingen lande deltager aktivt i kampene på ukrainsk side, men det krigsplagede land har i stedet fået en del sendinger militært udstyr fra lande, der støtter Ukraine.

Blandt dem altså fra Danmark. Indledningsvist blev det oplyst, at veste og panserværnsraketter ville blive sendt afsted. Dernæst blev det gjort delvist hemmeligt, hvad Danmark sendte til Ukraine.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde så efter et besøg i Ukraine i april, at Danmark ville øge sit bidrag med 600 millioner kroner og dermed sende det samlede danske våbenbidrag op på en milliard kroner.

Og det er altså nu fordoblet. Det fremgår dog ikke, hvordan prisen på det militære udstyr er vurderet.

Våbendonationerne til Ukraine løber op i næsten 30 procent af de syv milliarder kroner, som et politisk flertal i marts valgte at afsætte til at styrke Forsvaret.

