Affyrer missil forud for vigtigt møde

Nordkorea har natten til onsdag affyret et langtrækkende missil fra dets østkyst.

Affyringen et sket, inden Sydkoreas og Japans ledere ventes at mødes ved Nato-topmødet i Vilnius onsdag.

Derudover har Nordkorea de seneste dage beskyldt amerikanske spionfly for at krænke dets luftrum.

Japans kystvagt siger, at hvad der tilsyneladende er et ballistisk missil lader til at være landet midt på morgenen lokal tid uden for Japans territorium.

Missilet fløj i 74 minutter i en højde på 6000 kilometer.

Japans premierminister, Fumio Kishida, der er i Litauen for at deltage i Nato-topmødet, har beordret sin stab til at indsamle information og være beredte på uforudsete begivenheder.

Kishida ventes at skulle mødes med Sydkoreas præsident, Yoon Suk-yeol, onsdag.

- Vi vil svare i tæt samarbejde med det internationale samfund, siger Hirokazu Matsuno, der er talsmand for den japanske regering.

Desuden skete affyringen ifølge Reuters, mens USA's topgeneral, Mark Milley, mødtes med sine japanske og sydkoreanske modstykker på Hawaii ved et sjældent trilateralt møde.

Dave Butler, der er talsperson for Mark Milley, siger, at affyringen fra Nordkorea skete ved mødets afslutning.

En talsperson fra det nordkoreanske forsvarsministerium hævdede mandag via det nordkoreanske nyhedsbureau KCNA, at USA havde sendt spionfly ind i nordkoreansk luftrum.

- Der er ingen garanti for, at en chokerende hændelse som for eksempel nedskydningen af et amerikansk rekognosceringsfly ikke vil finde sted i Det Japanske Hav, sagde den unavngivne talsmand til KCNA.

Spændingerne omkring den koreanske halvø er for alvor taget til over de seneste år.

Nordkorea er teknisk set stadig i krig med Sydkorea, fordi de to lande ikke fandt frem til en permanent fredsaftale, efter at de indgik våbenhvile i 1953.

Sydkorea er engageret medlem af den vestlige forsvarsalliance Nato og har skruet op for samarbejdet med især USA i regionen i de seneste år. De to har gennemført adskillige større militærøvelser i regionen de seneste år.

Nordkorea - som har USA og Sydkorea som sine to største fjender - har svaret igen ved for alvor at rasle med atomsablen.

Landet hævder at have udbygget et større arsenal af atomvåben og satte sidste år personlig rekord for missilaffyringer for at fremvise dets evne til at bære atomsprænghoveder.